Bloccati i portabagagli abusivi della stazione di Mestre: daspo urbano per sette persone

Alla stazione di Mestre sono fin troppo conosciuti. Si avvicinano ai viaggiatori muniti di bagagli e, in modo più o meno molesto, "si offrono" di aiutarli con le valigie chiedendo poi soldi in cambio del servizio, con modalità che alle volte si avvicinano all'estorsione. O meglio, questo è stato l'andazzo fino a oggi. Perché per sette di questi personaggi (tutti di nazionalità romena, tra i 20 e i 40 anni) sono scattati nella giornata di venerdì altrettanti daspo urbani, provvedimenti emessi dal questore che comportano il loro allontanamento e la reclusione in caso di violazione. Un'operazione che dovrebbe restituire maggiore tranquillità agli utenti dello scalo ferroviario, tanto ai binari e nei sottopassi quanto nell'area esterna alla stazione.

Bivacchi tra banchine e sottopassi

Le misure stabilite nei loro confronti - tra le prime di questo genere a Venezia - hanno una validità di 6 mesi. Per alcuni di loro erano già stati comminati dei fogli di via. Il "giro" negli ultimi tempi si è ridimensionato (in media erano 20 o 30 al giorno), e con questa misura dovrebbe essere ulteriormente ridotto. Le indagini sono state svolte congiuntamente dal personale della polizia ferroviaria e del commissariato di Mestre. "Queste persone impedivano l'accesso a servizi pubblici - è stato detto venerdì in conferenza stampa - Sono coloro che hanno violato di più il decreto di allontanamento, continuando a bivaccare nella stazione a Mestre. Da oltre un anno trascorrevano le loro giornate nei locali della ferrovia, lungo le banchine e nei sottopassi, intenti a importunare i passeggeri offrendo, in modo molesto, servizi non rischiesti". Altre persone dello stesso giro si rese protagoniste negli anni anche di episodi di violenza, reagendo in modo scomposto ai controlli dei poliziotti o a quelli del personale delle ferrovie.

Furti e minacce

Sono stati colpiti dal daspo 6 uomini e una donna, dedita all'accattonaggio. Tra i vari modi di operare praticavano anche furti ed estorsioni. Questi sette, inoltre, erano stati multati più volte. Dall'inizio delle operazioni, in agosto, sono state elevate nei loro confronti 100 sanzioni amministrative ed emessi 85 decreti di allontanamento (divieto di tornare sul posto per 48 ore). Quindi è scattato il daspo, che se non rispettato prevede la reclusione da 1 a 3 anni e multe da 10 a 40mila euro. "Non possono avvicinarsi ad una zona precisa, in questo caso la stazone ferroviaria - è stato spiegato - Inoltre c'è un'altra forma di daspo su cui stiamo ragionando per altri individui che si sono resi protagonisti di spaccio vicino a scuole, locali pubblici o parchi".

Cmp: "Soddisfatti, vittoria per la città"

Soddisfazione per l'operazione è stata espressa da Luigi Corò, presidente del comitato Cmp che pochi giorni fa aveva organizzato una manifestazione contro la microcriminalità in zona stazione: "Abbiamo vinto, la città ha vinto - commenta - Finalmente abbiamo ottenuto ciò che aspettavamo. È una notizia che ci rende orgogliosi per essere stati efficaci al servizio della gente. Esprimiamo soddisfazione sia come Cmp che come coordinamento dei comitati cittadini".