Cadono calcinacci dal cavalcavia di Corso del Popolo, intervento dei pompieri

Cadono calcinacci dal cavalcavia, intervento dei vigili del fuoco. L'allarme è giunto al 115 attorno alle 19.30 di lunedì sera da Corso del Popolo, l'imprevisto nella rampa in direzione di Marghera. I pompieri, intervenuti con due automezzi, tra cui un'autoscala, hanno messo in sicurezza la zona, eseguendo un controllo visivo del manufatto ed eliminando il pericolo imminente. A piombare sul manto stradale sono stati degli elementi copri ferro in cemento, in fase di espulsione.

Cavalcavia aperto

Durante le operazioni di soccorso, il cavalcavia è rimasto comunque aperto al traffico veicolare. La struttura, come fanno sapere i vigili del fuoco, ora sarà oggetto di necessarie opere di manutenzione, per ripristinare le condizioni originali di sicurezza. La zona sottostante, dove potrebbe crollare ulteriori calcinacci, nel frattempo è stata delimitata. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, il cui compito è stato quello di deviare il traffico durante la messa in sicurezza, per circa due ore e mezza di intervento.