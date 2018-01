Biciclette, attrezzi e bottiglie: in uno stabile abbandonato un covo di ladruncoli senzatetto

Gli uomini delle volanti hanno effettuato una verifica all'interno di uno stabile abbandonato a Mestre, trovandovi quattro cittadini romeni (due uomini di 31 e 34 anni e due donne di 24 e 30) che, dopo aver forzato una porta, si erano ricavati un giaciglio per passare la notte. La sistemazione, però, non era così provvisoria, visto che all’interno dell’edificio era custodito materiale di vario tipo: un tosaerba, cinque biciclette, un decespugliatore, un televisore, un trapano elettrico e 25 bottiglie di vino. I quattro non hanno saputo indicare la provenienza della merce. Gli oggetti sono stati sequestrati mentre gli stranieri, tutti senza fissa dimora (tre di loro con precedenti per furto e invasione di edifici), sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Rilevata inoltre la forzatura del contatore per la fornitura dell’energia elettrica e la creazione di un collegamento di fortuna per l’uso di stufe e radio lì presenti: per loro, quindi, anche una denuncia per furto di energia elettrica. Il personale dell’Enel è intervenuto per rimettere in sicurezza la rete.

Arresto a Venezia per furto di cellulare

Operazione della polizia anche a Venezia, dove nel pomeriggio di giovedì gli uomini del commissariato di San Marco hanno arrestato un uomo di 41 anni di nazionalità tunisina. Nei suoi confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Venezia il 5 dicembre: l'uomo, noto borseggiatore, tossicodipendente e con precedenti per droga, era anche stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio. Una volta individuato, è stato accompagnato in questura. In particolare, il 41enne è stato ritenuto colpevole del furto di un cellulare avvenuto nell’estate 2017 nel centro storico veneziano. Al termine delle procedure è stato condotto al carcere di Santa Maria Maggiore.