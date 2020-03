Coronavirus, 132 persone positive nell'Ulss3. Un decesso a Chioggia

Una conferenza che viene aperta con la comunicazione di due buone notizie, quella di domenica 8 marzo, alla sede Ulss3 di via Don Tosatto a Mestre.

Le terapie intensive dell'azienda hanno ancora letti liberi per far fronte all’arrivo di nuovi casi, ma proprio per essere preparati ad ogni evenienza, con il sostegno della Regione Veneto, da lunedì 9 marzo vengono attivati ulteriori 7 posti letto intensivi: 61 in totale nella Ulss3. «Nelle settimane successive aumenteremo ancora di altri 9 posti letto in grado di accogliere casi gravi da coronavirus, per giungere a 70», afferma il dg Giuseppe Dal Ben.

La seconda buona notizia è che «aumentano tra i ricoverati i casi di pazienti che migliorano le loro condizioni, e in alcuni casi si avviano, da una situazione estremamente grave, verso l’autonomia respiratoria. Migliora infine il quadro dei reparti ospedalieri che erano stati messi in difficoltà dal passaggio o dalla degenza di pazienti risultati affetti da coronavirus: «il Civile di Venezia, pur nell’incertezza sull’evolvere del contagio, torna a una situazione di controllo, anche grazie al progressivo rientro degli operatori in quarantena».

Isolamento

Alla fine della seconda settimana di emergenza coronavirus nell'Ulss3, il direttore Dal Ben ricorda quanto sia importante rispettare le buone pratiche come quella dell’isolamento: «Sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità – ha detto – studi e ricerche mostrano inequivocabilmente come l’isolamento sociale influisca in maniera piena e forte sul contenimento della diffusione del virus. E sempre in quel sito istituzionale, come l’età media dei positivi e dei deceduti riguardi purtroppo persone anziane, dove incidono anche molto la presenza di altre patologie». Da quando si è riunita l’Unità di crisi in via Don Tosatto, dall'una e mezza di sabato 22 febbraio, la direzione ha sempre condiviso quotidianamente informazioni con la Conferenza dei sindaci e le organizzazioni sindacali.

Controlli e casi

Nell'Ulss3 sono state individuate 132 persone positive al coronavirus, in base al dato regionale. Di queste, 47 sono ricoverate in terapia intensiva: la maggior parte, 29, a Mestre. Si conta un nuovo decesso a Chioggia. Ci sono 85 positivi non ricoverati.

Operatori sanitari

Attualmente a Mestre si registrano, a causa di un contatto stretto con una persona positiva al virus, 103 operatori in isolamento. Nell’ospedale di Venezia sono 63, a Mirano 35 e a Chioggia 22. In tutto, nella Ulss3 sono attualmente 223 gli operatori in isolamento fiduciario che, qualora arrivasse un nuovo decreto legislativo che permettesse di farli rientrare al lavoro, diventerebbero un importante supporto per gli ospedali, i loro colleghi e i pazienti. La Regione Veneto continua a prestare attenzione a questo momento di emergenza e, in particolare, per la Ulss3, ha dato l’autorizzazione di assumere nuovo personale. Si tratta di 56 nuovi professionisti: 2 biologi, 24 infermieri, 2 tecnici di laboratorio, 1 tecnico della prevenzione, 4 assistenti sanitari, 18 operatori sanitari, 5 operatori tecnici. Per i lavoratori, inoltre, l’Azienda sanitaria ha attivato altre forme lavorative come lo smart working.

Posti letto

Anche nell’Ulss3, come in tutta la regione, si stanno potenziando i posti letto di Terapia intensiva, di semintensiva, di Malattie infettive, quelli più appropriati, cioè, per gestire il percorso di cura dei pazienti affetti da coronavirus. Da 98 presenti nella Ulss3 si sta passando a 144. Nello specifico, a Mestre si passa da 44 a 57; a Venezia da 31 a 42; a Dolo-Mirano da 14 a 27; a Chioggia da 9 a 18. Nelle Terapie intensive in particolare attualmente in Ulss3 ci sono 54 posti letto che diventeranno 61 da lunedì 9 marzo e 70 nelle settimane successive. Si ricorda che esiste un numero regionale per l’emergenza da Coronavirus che è l’800462340. Anche nell’Ulss3 c’è un numero verde: l’800938811, dalle 9 alle 17.