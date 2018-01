Crimine informatico e imprese: "Chiunque pensi di non aver subito attacchi, non lo sa"

"Il rischio legato ai crimini informatici mina sempre di più l'incolumità delle imprese, dei loro beni e dello Stato nelle sue istituzioni", afferma Michele Bugliesi, Rettore dell'Università di Ca'Foscari, nel presentare il convegno di giovedì al Campus di via Torino, a Mestre.

"Chiunque pensi di non essere stato raggiunto da un attacco informatico non ne è consapevole. Abbiamo fatto test anti-intrusione su alcune realtà veneziane e possiamo dire che il livello di protezione che rileviamo è imperfetto. Il rischio cui siamo soggetti è da medio a critico. Urgente avviare politiche che permettano prevenzione e creazione di adeguate strutture per fronteggiare il fenomeno".