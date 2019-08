Una denuncia e un Daspo alla stazione, il video delle operazioni di polizia

Polizia ferroviaria e Questura di Venezia, coordinate dal reparto Prevenzione Crimine e dal nucleo cinofili di Padova, sono state impegnate in controlli mirati, lo scorso fine settimana, finalizzati a contrastare illegalità e abusivismo nella stazione ferroviaria di Mestre e nelle zone limitrofe.

I provvedimenti

Nell’operazione sono state impiegate 11 pattuglie, con 32 agenti. Le persone controllate sono state 188, delle quali 2 sono state denunciate per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una giovane, già gravata da precedenti per reati contro il patrimonio, ha cercato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di darsi alla fuga. La stessa, rintracciata e successivamente identificata dagli operanti, è stata denunciata in stato di libertà, anche per l’inosservanza del divieto di ritorno nel territorio comunale, di cui è risultata destinataria. Nel corso dell’attività, infine, per 1 persona è stato emesso un Daspo urbano, provvedimento antidegrado e a tutela della sicurezza dei cittadini.

L'attività

L’attività di controllo denominata “Summer Clean Station”, che si è svolta sull’intero territorio nazionale in 10 delle principali stazioni ferroviarie, ha concretizzato quanto disposto dal capo della polizia e ha inteso accrescere il livello di sicurezza nelle stazioni che, in questo periodo di ferie estive, vedono il maggior afflusso di turisti e viaggiatori che utilizzano il treno per raggiungere le località di villeggiatura o le città d’arte. In questo contesto è stata data esecuzione a un’attività straordinaria di controllo di viaggiatori e bagagli sia all’interno della stazione di Mestre, che nei sottopassi ciclopedonali e nelle aree immediatamente vicine di Mestre e Marghera, spesso frequentate da persone dedite ad attività illecite.