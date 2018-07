Rilievi della Scientifica nel negozio fulcro dello spaccio di eroina: trovato il libro mastro?

Continuano i controlli nei locali perno dello spaccio in via Monte San Michele, cominciati la settimana scorsa dopo la maxi retata delle forze dell'ordine. Giornata di rilievi quindi per gli uomini della polizia scientifica di Venezia, appostatisi martedì mattina con il gazebo davanti al negozio di prodotti specifici per parrucchieri sequestrato la scorsa settimana per riciclaggio, punto di riferimento della rete di spaccio e luogo in cui venivano consegnati gli introiti dell'attività illecita e affidati i contanti a spalloni per essere trasportati in Nigeria via aereo. Gli agenti, supportati sul posto da un'unità della Squadra mobile, hanno quindi continuato con i rilievi, trovando medicinali e documenti che potrebbero essere utili per il prosieguo delle indagini. Pare che gli agenti siano entrati anche in possesso del "libro mastro", il registro in cui il titolare del negozio teneva il conteggio del traffico di eroina. Sul posto anche il questore di Venezia, Vito Gagliardi.

Due fogli di via

Nel frattempo, nella mattinata di martedì, dopo un controllo gli agenti hanno arrestato altri due nigeriani nel rione Piave: domiciliati nel Vicentino, si trovavano spesso a bazzicare nelle zone dello spaccio mestrino. In virtù dei propri precedenti, il questore ha predisposto per entrambi il foglio di via.