Azioni per rendere il parco di villa Querini più vivibile: ubriachi allontanati con daspo

Al parco di villa Querini la polizia locale di Mestre ha eseguito dei pattugliamenti nella giornata di ieri (e altri ne seguiranno, è la promessa) per arginare la presenza di sbandati che gravitano nella zona. Verso le 17.30 tre radiomobili sono entrate nell’area verde e hanno sorpreso diverse persone che, sedute sulle due panchine più lontane dall'area giochi, stavano consumando superalcolici. Cinque di loro, in stato di ubriachezza manifesta, sono state multate e colpite da ordine di allontanamento dal parco: sono di nazionalità romena, moldava e polacca, tra i 32 e i 47 anni.

Allontanamenti

Uno di loro, trentaduenne romeno è già stato sanzionato dodici volte quest'anno: otto volte perché colto in stato di ubriachezza, tre per atti contrari alla pubblica decenza e in un’altra occasione perché bivaccava in un parco pubblico. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento o di reiterazione di comportamenti tali da rendere necessaria l'impartizione di nuovi ordini – rende noto il Comando della polizia locale - l’uomo sarà segnalato per l'emissione di un divieto di accesso al centro di Mestre. Al termine della redazione degli atti, tutti loro sono stati accompagnati fuori dal parco. L'area, che è stata rimessa a nuovo da poco ed attrezzata con giostrine, sarà oggetto di particolare vigilanza.