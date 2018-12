Controlli a Mestre e Marghera: sei espulsioni, un arresto e droga sequestrata

Sei espulsioni, un arresto e quasi tre etti di droga sequestrata. E' il bilancio dei controlli straordinari effettuati martedì pomeriggio dagli agenti dei commissariati di Mestre e Marghera in terraferma. Servizi mirati soprattutto a contrastare l'immigrazione clandestina e lo spaccio, ai quali hanno partecipato anche gli uomini del reparto mobile di padova, le squadre del reparto prevenzione crimine e le unità cinofile di Padova e Bologna.

Espulsioni

Mercoledì mattina sei tunisini di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono stati scortati all'aeroporto Marco Polo di Tessera per essere accompagnati, con l'aereo messo a disposizione dalla guardia di finanza, al Cpr di Bari per il rimpatrio. Durante i controlli gli agenti, grazie al fiuto dei cani antidroga, hanno recuperato 285 grammi di marijuana nascosta al parco Albanese.

L'eroina

Un pusher tunisino, infine, è stato arrestato. Si tratta di un 18enne, K.S., che è stato notato in via Cappuccina in compagnia di un ragazzo. Dopo due chiacchiere i due si sono allontanati e hanno imboccato via Gozzi. Gli agenti li hanno pedinati e hanno fermato poco dopo il 18enne, che con sè aveva cinque dosi di eroina nascoste in bocca. Il giovane che era con lui è risultato un cliente.