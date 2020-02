Controlli a tappeto: 14 denunce nel weekend

C'è chi ha cercato di mettersi in tasca degli alimenti e chi, invece, ha infilato in borsa dei vestiti. Sono tre le persone denunciate negli ultimi giorni dai carabinieri perchè accusate di aver commesso dei furti all'interno di attività commerciali. Una coppia di giovani di Spinea ha rubato dagli scaffali del supermercato Pam di via Delle Industrie cento euro di merce, mentre una donna di Rovigo è stata sorpresa alla Nave De Vero mentre tentava di superare le casse con 500 euro di vestiti firmati Zara.

Tre sono, invece, le denunce scattate per evasione, per altrettanti sottoposti agli arresti domiciliari, sorpresi invece fuori casa nel corso dei controlli. Due ragazzi invece sono stati denunciati per ricettazione poiché trovati a girovagare con un motorino rubato. Sempre a Spinea, i militari hanno arrestato Assia Najafi, 30enne, per un episodio di minaccia e rapina, commessa al Valecenter nel 2012, colpita da un ordine di carcerazione.

A Mestre, Mirano e Martellago nelle zone di spaccio, tre pusher stranieri sono stati sorpresi con piccole quantità di eroina e marijuana e denunciati. Sette, invece, i giovani segnalati alla prefettura come assuntori. Nel corso dei controlli stradali, infine, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida ubriachi.