Furti e arnesi da scasso: due arresti nel fine settimana

Si stringono le maglie dei controlli dei militari dell'Arma nel territorio veneziano. Nel fine settimana, i carabinieri di Spinea hanno arrestato D.Z.F., 39enne del posto, condannato a 4 mesi di reclusione per "possesso ingiustificato di arnesi da effrazioni". I fatti risalgono al febbraio del 2015, il provvedimento restrittivo al fine settimana. Intervento analogo è avvenuto a Marghera, dove i carabinieri hanno arrestato Z.L., veneziano residente a Favaro di 46 anni, condannato a un anno di reclusione a seguito di un furto per strappo risalente al 2006. Per entrambi gli uomini si sono aperti i portoni del carcere di Santa Maria Maggiore.

Coppia di irregolari

Nel corso dei controlli del weekend, i carabinieri hanno individuato una coppia di irregolari sul territorio comunale di Venezia. Lui, di nazionalità polacca, è stato controllato in via Ceccherini e gli accertamenti nella banca dati hanno fatto emergere il provvedimento, notificato solo pochi giorni prima. Lei, invece, italiana di 23 anni, sottoposta alla stessa misura, è stata controllata in via Torino. Per entrambi è scattata la denuncia per non aver osservato il divieto imposto.

Patenti ritirate

Infine, i militari hanno ritirato la patente a due automobilisti, entrambi italiani e residenti nel territorio, sorpresi alla guida a Mestre con tasso alcolemico oltre il consentito. Sono due, invece, le persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, segnalati alla prefettura come consumatori.