Controlli su strade e parchi di Mestre: un arresto, denunce e droga sequestrata

Posti di controllo e pattuglamenti in tutti i luoghi “sensibili” della terraferma veneziana, in particolare i parchi, la zona della stazione e le vie limitrofe. Impegnati, nella giornata di venerdì, sia i carabinieri della compagnia di Mestre che gli uomini del 4° Battaglione “Veneto” e un'unità cinofila della polizia locale.

Arresto per furto

I risultati non sono mancati, a partire dai presìdi collocati sulle vie di accesso alla città: identificate 65 persone a bordo di 34 veicoli, e proprio una verifica ad un furgone con due stranieri a bordo ha permesso l’individuazione e l’arresto di un 31enne romeno colpito da mandato di cattura emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere: a costargli la misura cautelare sono stati alcuni furti commessi in provincia di Caserta. A quel punto il 31enne è stato accompagnato in caserma e quindi in carcere.

"Maria" al parco

Al parco Albanese, grazie alle segnalazioni dei residenti e al fiuto infallibile del pastore tedesco Kuma, sono stati trovati 158 grammi di marijuana, suddivisi in sette involucri e nascosti tra la vegetazione. Denunce per due giovanissimi: un italiano classe 2002, accompagnato a casa a Marghera per la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 12 grammi di marijuana, grinder e un bilancino; un moldavo classe 1999 è stato sorpreso con 14 grammi della stessa sostanza. Sul fronte del controllo delle norme del codice della strada, sono scattati il sequestro di un veicolo senza assicurazione e due denunce per altrettante persone trovate alla guida in stato di ebbrezza.