Controlli a Mestre, arrestati due pregiudicati

I carabinieri hanno arrestato nelle ultime ore Fiana Carolina Yannarella Brennes, 32enne di Mestre, che più volte aveva violato gli obblighi imposti quando era stata messa ai domiciliari. La donna, in detenzione per reati di droga, è stata fermata e accompagnata in carcere.

Nelle stesse ore, a Favaro, è stato arrestato anche Mailin Reichast, 33enne rom, colpito da una condanna definitiva per una serie di furti e per resistenza commessi in provincia di Vicenza nel 2016. E' stato portato al Santa Maria Maggiore per scontrare la pena di otto mesi.