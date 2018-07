Un bonifico, conto svuotato: «Mi hanno prosciugato, "bucato" il mio home banking»

"Deve essere qualcuno di esperto a livello internazionale, perché se io non sono stata allora chi può averlo fatto?". Se lo chiede da venerdì G.R., 41enne mestrina che di punto in bianco si è ritrovata il conto svuotato: "C'è chi è entrato tramite il mio sistema di home banking e ha predisposto un bonifico di circa 25mila euro, di fatto togliendomi tutto il denaro che avevo - spiega la diretta interessata - spero si possa venire a capo di questa vicenda".

Duro colpo

E' stato un colpo durissimo da assorbire per G.R., che lunedì mattina ha presentato denuncia alla polizia postale e ha segnalato l'accaduto anche ai carabinieri: "Ho parlato con la mia banca e anche loro allo stato non sono riusciti a capire come possa essere successo - continua la 41enne - ho password, username e chiavetta. Ci sono 3 step di sicurezza da superare. Com'è possibile?".

Indagini in corso

Le indagini sono appena all'inizio, nella consapevolezza che, nel caso sia acclarato che la correntista non ha avuto responsabilità, allora i soldi "spariti" potrebbero essere rimborsati. Ma occorrerà attendere: "Rendo noto ciò che mi è accaduto per avvertire i cittadini - conclude G.R. - perché con ogni probabilità sarebbe potuto succedere a chiunque".