"Pensionati e pensionate sono una risorsa": il congresso regionale Uil riparte dai più fragili

Martedì a Mestre il sindacato ha eletto gli organi direttivi e nominato 27 delegati regionali, che prenderanno parte al Congresso Nazionale della Uil Pensionati in programma dal 22 al 25 maggio.



Reddito, salute, assistenza sanitaria, inclusione sociale: il sindacato da sempre al fianco delle anziane e degli anziani. Una risorsa per il Paese, a cui dare risposte concrete. Emanuele Ronzoni: "I pensionati sono una risorsa per lo Stato. In Veneto, con l'età media in crescita e pensioni ancora troppo basse, per vincere le sfide del futuro servono nuove politiche".



Martedì a Mestre, all’Hotel Russot di via Orlanda, ha aperto i lavori del VII Congresso Regionale della Uil Pensionati del Veneto, il segretario nazionale Uil Pensionati e coordinatore Uil Pensionati Veneto, Emanuele Ronzoni. "Il nostro compito – afferma il segretario – è ascoltare gli anziani, comprendere le loro necessità, accogliere i loro desideri e, soprattutto, rappresentare per loro una speranza. È per questo che con un impegno continuo ci battiamo da sempre e continueremo a batterci, affinché i loro diritti siano tutelati: il reddito, la salute, l’assistenza sanitaria, la valorizzazione e la promozione della loro integrazione sociale sono costantemente oggetto della nostra attenzione e la nostra azione su questi temi sarà sempre più incisiva e determinata. Solo così si potranno vincere le sfide del futuro. Basti pensare al progressivo invecchiamento della popolazione o alle indecorose condizioni economiche in cui ancora troppi anziani sono costretti a vivere".



"Il Veneto gode di un buono stato di salute, i segnali di ripresa non mancano - prosegue Ronzoni - ma ancora l’importo medio mensile delle pensioni non supera i 900 euro (meglio solo Venezia e Vicenza), una cifra molto bassa. Un pensionato su tre vive con meno di 1.000 euro al mese. Sono stati oltre 25 mila le anziane e gli anziani che, secondo l’Istat, nel 2016 hanno percepito non più di 250 euro al mese. Gli abitanti del Veneto oggi sono quasi 5 milioni. Stando ai dati della Regione, nel 2016 il 22,3% della popolazione aveva più di 65 anni. Si stima che nel 2060 saranno 3 su 10. Dati che dimostrano l’urgenza di nuove politiche economiche, sociali e fiscali".