"Meno burocrazia e una politica per competere": la cura secondo Confartigianato

"Il Veneto ha una vocazione, che è quella dell'export, siamo leader mondiali nella produzione di macchine utensili e competitor sui mercati internazionali. Servono strumenti in grado di sostenere le nostre imprese", afferma Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Veneto

"Queste unità produttive creano occupazione e benessere, si danno da fare - afferma Giorgio Merletti, presidente Confartigianato Imprese - usano le nuove tecnologie, da molto prima che si diffondessero altrove, ma se la politica non riesce a capire che serve sostegno anche al mercato interno, affinché ci sia un salto di qualità che ci metta alla pari del resto d'Europa, non si andrà lontano. Spero - conclude Merletti con una frase del giudice ucciso dalla mafia in Sicilia, Paolo Borsellino, riferendosi alle elezioni del prossimo 4 marzo - che siano gli italiani a dare un messaggio netto, perché la matita è molto meglio di un kalashnikov, soprattutto in cabina elettorale".