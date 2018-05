Caso Motorsport, tutto rimandato. Un legale: "Pronti a una causa contro Bmw Italia"

Tutto rimandato, come aveva già anticipato un cliente deluso a ridosso del ponte del 1 maggio. Si fa sempre più lunga l'attesa per coloro che si erano affidati alla concessionaria Bmw MotorSport per l'acquisto di moto e auto. La vicenda è nota: il gruppo, con sedi a Mestre, Villorba, Padova e Belluno, ha chiesto la procedura del concordato preventivo al Tribunale di Venezia, ottenendo risposta favorevole. A quel punto i clienti, diverse decine, che avevano ordinato e pagato per i veicoli, o versato comunque le caparre, avevano visto accendersi la speranza di poter usufruire di quanto acquistato. Niente di tutto ciò.

"Il giudice vuole vederci chiaro"

"Il Tribunale, prima di pronunciarsi in ordine all'accordo di transazione tra Motorsport e Bmw - dichiara l'avvocato Antonio Pavan - ha espresso la volontà di valutare, in via preliminare, la cessione del ramo d'azienda di Motorsport". Il giudice, dunque, intende andare per gradi, ma solo l'ok all'accordo di transazione garantirebbe la consegna dei veicoli acquistati: "Allo stato attuale, l’udienza che si doveva tenere il 24 aprile scorso non si è ancora tenuta - continua l'avvocato - il giudice, infatti, avrebbe materialmente preso in consegna il fascicolo per svolgere i dovuti approfondimenti".

"Possibile azione legale contro Bmw"

Se non ci saranno novità il legale ha annunciato una riconvocazione dei clienti Motorsport per valutare una possibile azione legale contro Bmw Italia: "Un'azione che peraltro era stata già preannunciata - continua - dando nuovo impulso alla querela depositata. Credo - conclude - che chi è in attesa dei veicoli abbia oltremodo pazientato. Non è concepibile rivolgersi a una concessionaria ufficiale, versare caparre o l'intera somma richiesta e poi non ricevere nulla. I veicoli si trovano nelle diverse sedi e aspettano solo di essere consegnati".