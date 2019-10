Spegne 103 candeline la signora Pia Penzo: una vita di lavoro per la famiglia

Il traguardo dei 100 anni ormai abbondantemente raggiunto, ha spento infatti 103 candeline la signora Pia Penzo, oggi, 3 ottobre, nella residenza dell'Antica scuola dei Battuti dove si trova. A festeggiarla parenti e amici, il personale della casa di cura e la presidente del Consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano.

Le guerre, il lavoro, il matrimonio

Settima di nove figli Pia è nata a Malamocco, al Lido, e ha vissuto in prima persona il dramma dei due conflitti mondiali. Ha iniziato a lavorare giovanissima per sostenere la numerosa famiglia: per molti anni è stata impiegata come stiratrice in alcuni importanti alberghi del Lido. Si è sposata nel 1947 con Fortunato, marito col quale ha raggiunto il traguardo delle nozze d’oro, arrivando, successivamente, a più di 50 anni di matrimonio.

Serena e lucida

La descrivono buona e affettuosa con tutti, Pia. Lucida e partecipe nelle attività proposte. Lega facilmente con le persone, si presenta come una donna molto serena e con grande capacità di adattamento alle diverse situazioni. La figlia Micaela e la nipote Ottavia sono state orgogliose e felici di aver spento le candeline accanto a lei. Tutto il personale dell’antica scuola dei Battuti ha festeggiato il traguardo.