"Basta, non ne possiamo più": il grido d'aiuto dei residenti di via Monte San Michele | FOTO

"Via gli spacciatori dal quartiere". Oppure, "basta spaccio, basta". Le frasi continuano con un "non ne possiamo più". Questo il contenuto di alcuni cartelli che venerdì sono spuntati nella zona "calda" di Mestre, specie all'intersezione tra via Monte San Michele e via Col di Lana. Un'area alle prese con grossi problemi di microcriminalità, il più delle volte connessa a compravendita di droga e comportamenti sopra le righe causati dall'alcol.

Indagini in corso

Come dichiarato dal questore Danilo Gagliardi nelle settimane scorse, si starebbe per chiudere una grossa indagine di polizia che potrebbe colpire proprio il giro di spaccio che caratterizza il centro mestrino. Si vedrà. Per ora rimane il grido d'aiuto dei residenti, con l'ennesima iniziativa "visibile" per rendere tangibile tutto il malcontento non solo di chi in via Monte San Michele e strade limitrofe vive, ma anche dei commercianti che vedono i propri fatturati diminuire a causa delle cattive frequentazioni del quartiere. Un megafono della protesta è stato il comitato Cmp, che ha subito immortalato i cartelli per postarli su Facebook e rendere virale l'iniziativa.