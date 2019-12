Ex Umberto I, comitati cittadini vigilano sull'area

Attenti anche se si avvicinano le feste di Natale: i cittadini del comitato ex Umberto I, insieme a quelli di Quartieri in Movimento, il 21 dicembre alle 15 hanno annunciato, attraverso alcuni volantini social, che saranno al parco aperto, vicino all'area ex Umberto primo, come "vigili" sulla situazione dei lavori nel sito. Le risposte che i comitati attendono riguardano il progetto di recupero dei padiglioni storici, l'impatto dei lavori sul commercio e la viabilità, la riduzione delle cubature previste per i nuovi stabili, risalenti a una situazione antecedente la crisi immobiliare, e il verde pubblico.

Le risposte

«Dopo 12 anni si intravede una soluzione possibile sull'area - scrivono - il cui abbandono è stato fonte di estremo degrado al centro di Mestre, ma ribadiamo che sarebbe stato più proficuo l'acquisto da parte del Comune, vista l'importanza storica e paesaggistica e il basso prezzo di aggiudicazione, rispetto a quello iniziale». I comitati chiedono che ora «si agisca nell'interesse di tutti, mantenendo le aree verdi e gli alberi, restaurando i vecchi edifici, riducendo le dimensioni degli stabili e dei supermercati che stanno per insediarsi, e tenendo sotto controllo il traffico», nel timore che la zona, destinata a centro commerciale, possa far aumentare la circolazione di veicoli, l'inquinamento, e peggiorare la vivibilità nel cuore della città.