Il maggiore Antonio Bisogno lascia la compagnia carabinieri di Mestre

E' arrivato al comando di via Miranese il primo settembre 2014. Dopo quattro anni il maggiore Antonio Bisogno, comandante dei carabinieri della compagnia di Mestre, lascia il comando per il suo nuovo incarico al Ros di Brescia.

"Sono stati quattro anni in cui abbiamo assistito a ondate di diversi fenomeni che poi si sono risolti", dice Bisogno. Dai furti in abitazione allo spaccio di droga, soprattutto nel quartiere Piave. "Non ci siamo mai dimenticati di via Piave - aggiunge Bisogno -. All'inizio a spacciare erano soprattutto i nordafricani, poi sono arrivati i pusher nigeriani, l'eroina gialla, ma ci sono anche altre nazionalità coinvolte nel fenomeno come cittadini albanesi e gli stessi italiani. Fondamentale è stato il controllo del territorio: i servizi anche serali e notturni che sono costati fatica ma hanno prodotto ottimi risultati.

E poi ci sono state le truffe agli anziani che, anche grazie alla prevenzione, sono diminuite notevolmente. "Ultimamente i casi sono stati pochissimi", dice il comandante. Fondamentale è stata la "collaborazione dei cittadini - conclude Bisogno -. Le segnalazioni sono preziosissime".