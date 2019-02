Atterra un uomo e gli punta contro un coltello: disarmato dai carabinieri, un ferito

Al culmine della lite il più giovane ha estratto un coltello da macellaio e ha atterrato l'avversario, un 61enne, puntandoglielo contro e stringendogli il collo con l'altra mano. Tutto attorno i passanti hanno assistito alla scena ma non sono riusciti a intervenire: il ragazzo armato, infatti, urlava e minacciava di morte chiunque cercasse di avvicinarsi.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 febbraio, in piazzale Donatori di Sangue, nel centro di Mestre. L'uomo è rimasto ostaggio dello scalmanato per alcuni minuti. I carabinieri del Norm sono arrivati quasi subito, dando il via alle delicate operazioni di mediazione: era necessario, infatti, neutralizzare il violento evitando che facesse del male a qualcuno. Gli uomini in divisa hanno agito con freddezza: uno di loro lo ha distratto mentre un collega, da dietro, lo ha immobilizzato e disarmato.

Identificato, il giovane è risultato un 28enne di nazionalità romena. Italiano invece il 61enne, che avrebbe rimediato solo dei leggeri tagli al volto e per questo è stato medicato all'ospedale. Entrambi sono pluripregiudicati e non sarebbero nuovi a episodi di questo genere. Stando ai primi accertamenti, i due si conoscevano e avevano trascorso insieme i minuti precedenti. Avrebbero dato il via alla lite per futili motivi, forse per una sigaretta negata. Lievi ferite anche per due dei militari dell'Arma a causa della colluttazione nei momenti concitati dell’arresto. Al 28enne sono contestati i reati di violenza privata, minacce e lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale: sarà portato in carcere in vista della direttissima di domani.