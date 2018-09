Biciclettata del Loco in centro: «Riqualificare i quartieri a beneficio di tutti è un dovere»

Venerdì alle 16 è iniziata la biciclettata lanciata dal collettivo Loco e dal Coordinamento, una dimostrazione per far vedere i «tantissimi spazi abbandonati e inutilizzati di Mestre, un patrimonio che potrebbe far rivivere la città, restituendo luoghi potenzialmente sociali e culturali ai cittadini. In più di 50 siamo partiti dal teatro del Parco Bissuola, recentemente soggetto ad atti vandalici, siamo passati davanti al Municipio, luogo simbolo delle responsabilità politiche che hanno portato all'abbandono della città, per poi passare di fronte al Loco, luogo recentemente sgomberato in favore dell'apertura di un ristorante per turisti, arrivando ai giardini di via Piave, luogo simbolo del degrado causato dall'abbandono».

Le ragioni

«Mentre la giunta continua esclusivamente a interessarsi della realizzazione di nuovi alberghi sparsi per la città - scrive il collettivo - decine di edifici pubblici vengono lasciati all'abbandono in attesa dell'ennesima speculazione. Da un lato si procede con velocità e precisione per sgomberare Loco e le sue attività, dall'altra però non vediamo la stessa efficienza quando si tratta di impedire che spazi pubblici, quindi di tutti, diventino l'ennesimo buco nero di una città fin troppo abbandonata a se stessa. Crediamo che si debba smascherare l'ambiguità della giunta e dire a gran voce che i soldi per i nostri quartieri, per i servizi di assistenza ai più deboli, per riqualificare le aree più complesse, ci sono. Quella che manca è la volontà di realizzare progetti a favore dei cittadini».