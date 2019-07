Un pusher arrestato con la cocaina in Corso del Popolo a Mestre

Un giovane spacciatore è stato arrestato ieri sera, intorno alle 23, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Mestre: il pusher (un 23enne albanese, clandestino e incensurato) è stato notato nel parcheggio di un locale di Corso del Popolo mentre faceva la spola tra la sua Fiat Panda e l'interno del locale.

Spaccio di cocaina

Così i militari sono intervenuti e hanno perquisito l'auto, trovando circa 40 dosi di cocaina (per un totale di 30 grammi di sostanza) nascosti all'interno di un portaocchiali. Evidentemente, il pusher tornava alla macchina di volta in volta per rifornirsi del quantitativo che i clienti all'interno del locale gli richiedevano. A quel punto è stato arrestato e trattenuto in attesa del processo per direttissima di stamattina. L'operazione fa parte di una più ampia attività portata avanti dai carabinieri di Mestre per individuare le nuove “leve” dello spaccio mestrino, sempre più spesso giovani incensurati e irregolari.