Alla guida ubriaco e con documenti falsi, investe un ciclista: in manette

Un cittadino moldavo di 44 anni, residente a Spinea, è stato arrestato qualche sera fa per una serie di violazioni, dopo aver investito in via Torre Belfredo un ciclista 21enne di Mestre che stava consegnando delle pizze a domicilio. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato conseguenze.

L’uomo, apparso agli agenti della pattuglia in evidente stato di alterazione alcolica, ha rifiutato di essere sottoposto all’etilometro e ha esibito prima una patente di guida moldava, risultata falsa ai controlli, e successivamente una carta di identità bulgara anch'essa falsa, per la quale è stato immediatamente arrestato e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. È stato inoltre denunciato per i reati di guida senza patente e sotto l'influenza di alcolici, aggravati dall’aver causato un incidente stradale, nonché per essere stato trovato in condizioni di clandestinità in territorio italiano. All’uomo è stata anche contestata la violazione dei divieti "covid": circolava infatti senza un motivo giustificato motivo, circostanza aggravata dall'uso del veicolo.