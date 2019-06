Chiusura della tangenziale di Mestre per lavori di asfaltatura

Riceviamo e pubblichiamo

Chiusura degli svincoli della tangenziale di Mestre dalle 21 alle 6 dei giorni 4, 5 e 6 giugno, per asfaltatura in prossimità degli svincoli Marghera e Carbonifera.

Manutenzione

Entrano nel vivo gli interventi di manutenzione programmati che, prima del periodo estivo, comporteranno alcune chiusure notturne per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione in prossimità degli svincoli Marghera e Carbonifera. Dalle 21 di martedì 4 giugno alle 6 di mercoledì 5 giugno verrà chiuso lo svincolo di immissione in carreggiata ovest (direzione Milano) dalla rotatoria Marghera, con deviazione del traffico verso la rotatoria Miranese. Dalle 21 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 giugno e dalle 21 di giovedì 6 alle 6 di venerdì 7 giugno verrà chiuso lo svincolo di immissione in carreggiata est (direzione Trieste) dalla rotatoria Marghera, con deviazioni alla stazione di Mira-Oriago. Infine, dalle 21 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 giugno e dalle 21 di giovedì 6 alle 6 di venerdì 7 giugno verrà chiuso lo svincolo Carbonifera est (provenienza Venezia e direzione Trieste), con deviazioni verso la stazione di Mira-Oriago. Come sempre, in caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.