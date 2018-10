Tangenziale di Mestre chiusa per manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica

Tangenziale di Mestre chiusa verso la rotatoria Castellana dalle 21 di lunedì fino alle 6 di martedì, e dalle 21 di martedì fino alle 6 di mercoledì per lavori di manutenzione all'illuminazione pubblica. Lo rende noto Concessioni Autostradali Venete.

Deviazione

Il traffico sarà deviato con segnaletica adeguata alla rotatoria Terraglio. In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure, l'utenza sarà costantemente informata in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.