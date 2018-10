Rissa con ferito all'esterno del ristorante, sospesa l'attività del Sushiwok di via Torino

L'episodio di violenza si è verificato giovedì scorso, l'11 ottobre. Era l'una di notte quando le volanti della polizia sono intervenute al Sushiwok di via Torino, a Mestre, su segnalazione di una rissa avvenuta poco prima. In corrispondenza dell'ingresso secondario dell’esercizio c'era, disteso a terra, un uomo di nazionalità cinese di 41 anni: aveva gli abiti insanguinati, una vistosa ferita al fianco sinistro e altre sulle mani. Accanto a lui un connazionale lo stava soccorrendo.

L'aggressione

All’interno del locale sono stati identificate altre quattro persone, tutte con precedenti anche gravi (così come il ferito e il suo soccorritore): furti, lesioni, maltrattamenti, reati legati a prostituzione e immigrazione. I poliziotti, ascoltando le testimonianze, hanno appurato che il ferito aveva trascorso la serata all’interno del ristorante e che dopo cena, assieme ad alcuni amici, si era trasferito nella zona attigua alla sala, dove era rimasto fino all'una circa. Improvvisamente il gestore aveva udito delle urla provenire dall'esterno e sentito battere violentemente sulla porta a vetri che si affaccia in viale Ancona: uscito, aveva trovato l'uomo a terra, ferito. L'aggressore, però, era scomparso.

Chiusura

Oggi, in conseguenza alla vicenda, il questore di Venezia ha disposto la chiusura del ristorante per 7 giorni, provvedimento eseguito dalla polizia amministrativa con l'ausilio del commissariato di Mestre. La decisione - spiega la questura - è stata presa proprio in considerazione del «grave episodio di violenza avvenuto nel locale» e del fatto che «lo stesso risultava frequentato da persone pregiudicate».