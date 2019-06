"Alcol a minori e spaccio": il questore chiude un bar del centro di Mestre | FOTO

"Alcol a minorenni e base di pusher attivi in zona": il questore chiude un bar di Mestre multato dalla polizia locale.

Giù le saracinesche per 15 giorni

Gli agenti del nucleo operativo e del servizio sicurezza urbana della polizia locale avevano da tempo concentrato l'attenzione su quel locale, contestando a più riprese che servisse superalcolici a minorenni e che costituisse una base di spaccio per i pusher attivi in zona. Ora è arrivata anche la chiusura dell'esercizio per 15 giorni disposta dal questore di Venezia Maurizio Masciopinto. La misura è stata notificata sabato pomeriggio dagli agenti della municipale al titolare del bar situato all'angolo tra via Manin e via San Rocco a Mestre. Di conseguenza l'esercizio pubblico dovrà tenere le saracinesche abbassate per le prossime due settimane.

Procedimento per sospensione licenza

La decisione del questore è giunta sulla base della documentazione raccolta dalla polizia locale, in collaborazione con la sezione amministrativa della polizia di Stato. A inizio giugno, infatti, al gestore del locale erano state contestate delle sanzioni per aver servito "shottini" ad alcuni minorenni, mentre a inizio maggio, grazie al fiuto dell'unità cinofila, uno spacciatore era stato sorpreso mentre nascondeva della cocaina dietro a uno specchio del bagno. Pochi giorni più tardi, infine, gli agenti in borghese sono riusciti ad arrestare uno spacciatore subito dopo aver assistito alla vendita di stupefacente a un cliente a Mestre. L'uomo finito in manette era stato visto fare la spola tra il bar di via Manin e un altro esercizio pubblico di via Torre Belfredo. Dopo i 6 verbali contestati per somministrazione di alcol a minori è stato aperto dal Suap (Sportello unico per le attività produttive) del Comune di Venezia un procedimento da parte dell'Ufficio commercio per l'eventuale sospensione della licenza al gestore del bar.