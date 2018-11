Tangenziale di Mestre, martedì notte chiuso lo svincolo di immissione Miranese ovest

Tangenziale di Mestre chiusa nella notte tra martedì e mercoledì allo svincolo Miranese ovest. All'altezza della rampa di immissione in direzione Milano verranno effettuati lavori tra le 21 di martedì 6 novembre e le 6 del mattino successivo, mercoledì 7 novembre e riguarderanno il ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest della tangenziale dalla rotatoria Miranese. Il traffico con direzione Milano sarà pertanto deviato con segnaletica apposita alla rotatoria Castellana. In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alla chiusura dello svincolo, l’utenza sarà costantemente informata in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.