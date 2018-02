Tangenziale di Mestre chiusa sabato per lavori di manutenzione impianti e potature.

Doppia chiusura

Dalle 8 alle 16 verrà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico in arrivo da Venezia (carreggiata ovest) e diretto all'uscita autostradale A4 Mira-Oriago. I mezzi saranno deviati alla successiva stazione Mirano-Dolo. Dalle 7 alle 17 rimarrà chiusa la corsia preferenziale per la Romea all’uscita dalla stazione autostradale di Venezia Mestre. In questo caso il traffico sarà deviato nell’adiacente svincolo che conduce in rotatoria Marghera.

Per entrambi i cantieri temporanei, in caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure degli svincoli, gli automobilisti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, vicino alle aree.