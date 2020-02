Alcol, droga e pregiudicati: il questore chiude una sala scommesse

Quindici giorni di chiusura per l'agenzia di scommesse «Aladino Bet 2» di via Mazzini a Mestre. E' il provvedimento firmato dal questore di Venezia Maurizio Masciopinto, adottato anche in seguito all'incontro di dieci giorni fa con i residenti della zona che più volte avevano segnalato in quell'area un viavai di pregiudicati, persone che abusavano di alcolici e di droga.

«I ripetuti controlli effettuati dai poliziotti delle volanti e del commissariato di Mestre hanno fatto acquisire tutti gli elementi affinchè il questore emanasse il provvedimento - spiegano dalla questura -. La sala scommesse era infatti diventata luogo di frequentazione di persone, per la maggior parte cittadini extracomunitari, gravate da precedenti per reati anche gravi, colpite da misure di prevenzione, nonché pericolose, spesso alterate dall’abuso di alcool, che all’interno dei locali giocano, puntano scommesse, siedono ai tavolini consumando bevande, utilizzano i servizi igienici, oziano attendendo le ricariche dei propri cellulari dalle prese elettriche».