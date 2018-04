Blitz della Municipale in via Vespucci, cani antidroga stanano un chilo e mezzo di "maria"

Un chilo e mezzo di marijuana sequestrato: questo il bilancio dell'ultima operazione compiuta dagli agenti della polizia locale, in collaborazione con i militari del Reggimento Lagunari Serenissima.

Il blitz

Il blitz è scattato mercoledì pomeriggio verso le 18, quando una pattuglia in servizio ha notato la presenza di un 25enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine per la sue attivita di spaccio, in un'area verde a ridosso del ponte di via Vespucci. Mentre il giovane veniva sottoposto a controllo, sul posto è stata fatta arrivare anche l'unità cinofila. Nel giro di pochi minuti sono stati così trovati, perfettamente interrati, svariati sacchetti di marijuana.

Spaccio lontano dal Bissuola

Questo ritrovamento, insieme ai recenti compiuti in via Bissagola, in via Bessarione, in via Caviglia, in via D'Alviano e al parco Allende, tutti abbastanza lontani dal parco Albanese, dimostrano come i puntuali controlli operati all'interno del parco stesso (dal gennaio 2017 sono stati operati ben 300 sequestri di droga) stiano mettendo sempre più in difficoltà i pusher nell'occultare le sostanze stupefacenti.