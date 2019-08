Auto non rispetta la precedenza e si schianta contro il tram a Mestre

La dinamica è simile a quella di un altro incidente avvenuto appena qualche settimana fa a San Giuliano. Un'auto che non rispetta la precedenza e che viene travolta dal tram. E' accaduto stamattina intorno alle 9 in piazzale Cialdini a Mestre. Una microcar (di quelle che si guidano anche senza patente) è stata investita dal mezzo di Actv e si è ribaltata.

Il conducente, un uomo, è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e i vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione del veicolo. La macchina sembra che arrivasse da via San Pio X mentre il siluro rosso viaggiava in direzione Favaro. L'autista del mezzo di Actv, trovandosi l'auto di fronte, non è riuscito a evitare l'impatto. L'azienda di trasporti ha attivato delle corse sostitutive tra Mestre e Favaro e Venezia e Mestre.