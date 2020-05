Lite in centro a Mestre finisce nel sangue, uomo ferito al volto con un cavatappi

Quando gli agenti sono arrivati nella zona in cui era stata segnalata la lite, hanno trovato un uomo ferito, sia al volto che al costato. Si sono messi subito alla ricerca dell'aggressore e, poco distante, sono riusciti a fermarlo. Era ancora sporco di sangue e aveva con sè "l'arma del delitto": un cavatappi professionale con lama lunga quattro centimetri.

E' stato arrestato N.R., tunisino di 36 anni, dopo aver aggredito un connazionale mercoledì pomeriggio in centro a Mestre, in piazza XXVII Ottobre. Tra i due era scoppiata una discussione, probabilmente legata a questioni di droga, che con il passare dei minuti è degenerata. La vittima è stata accompagnata all'ospedale dell'Angelo in ambulanza per le medicazioni.