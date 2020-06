Al via il restauro del Duomo di Mestre: la fine dei lavori entro Natale

I lavori per il restauro cominceranno mercoledì 1 luglio, in ritardo di qualche mese sulla tabella di marcia causa lockdown. Sono stati presentati questo pomeriggio, nell'aula magna dell'istituto di cultura Laurentianum in piazza Ferretto, piano, modalità e costi dell'intervento di restauro del duomo di Mestre, alla presenza del parroco monsignor Gianni Bernardi e dell'architetto Stefano Battaglia, progettista e direttore dei lavori e della sicurezza per conto della parrocchia San Lorenzo. Via ai cantieri tra pochi giorni, quindi, con il termine dell'intervento previsto per il 18 dicembre, in tempo per il Natale.

I costi dell'opera di restauro

Nello specifico, l'intervento di restauro prevede il consolidamento dell'intera struttura, la rifissatura del manto coperture e la sanificazione del sottotetto, il restauro di facciata principale, paramenti murari interni, soffitto della sagrestia e scale esterne. L'importo complessivo dell'intervento è di 860mila euro (859.270,28), di cui 506.145,59 provenienti dal contributo CEI 8x1000, 72.000 dal LR 44/87 e 281.134,49 direttamente dai fondi parrocchiali. «Il duomo è la chiesa madre di tutta la città di Mestre, - ha detto il parrocco - e questo spiega l’impegno di un restauro. È il nucleo della storia e della vita di Mestre e deve essere sicuro».