Fuga di gas in via Cardinal Massaia, più punti di fuga: si continua a scavare

Si continua a scavare, alla ricerca delle falle, che sarebbero più d'una. Si sta rivelando più difficile del previsto individuare i punti di perdita dei tubi sotto il manto stradale di via Cardinal Massaia a Mestre, dopo che nel pomeriggio di lunedì, attorno alle 17.30, più residenti preoccupati avevano lanciato l'allarme al 115, percependo nell'aria un odore acre, facilmente riconducibile a quello del gas. Vigili del fuoco e tecnici del gas sono stati impegnati nottetempo per risolvere il problema, ma a quanto pare l'unica soluzione percorribile sarebbe quella di sostituire completamente le tubature.

Lavori in corso

Lunedì pomeriggio tre condomìni della via, situata proprio in centro storico, a pochi passi da via Querini, erano stati evacuati in via precauzionale. Constatata l'assenza di pericolo, i residenti fatti uscire dagli appartamenti, circa un trentina, sono stati fatti rientrare in casa. In attesa della risoluzione definitiva del problema.