Caso Dentix, in pochi giorni oltre cento denunce all'Adico

Oltre cento richieste di assistenza in meno di due settimane. «Il caso Dentix di Mestre - denuncia Adico - sta facendo emergere storie di ogni tipo e, soprattutto, il dramma di tanti pazienti che hanno speso miglia di euro senza aver avuto in cambio alcun servizio o solo una parte di quanto programmato».

Le persone che si sono rivolte all’Adico sono quasi tutte ormai ex clienti della sede di piazza Ferretto, ma ci sono anche pazienti di altre città. L’80 per cento ha aperto un finanziamento, trattandosi di lavori costosi, mentre il restante 20 per cento ha pagato in contanti o con assegni. «I nostri soci sono rimasti di stucco quando si sono resi conto che dalla sede di Mestre nessuno rispondeva più – dice Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – Per diversi giorni ci si attendeva una apertura post lock down, invece la Dentix di fatto è in una fase pre-fallimentare. Risultato? Tantissime persone non solo qui ma in tutta Italia sono rimaste senza cure. C’è chi si ritrova impianti a metà, denti provvisori, apparecchi da sistemare. E c’è anche chi non ha proprio iniziato alcun intervento pur avendo già pagato tutto».

La situazione si sta dunque rivelando molto complessa e sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per comprendere l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. «Il nostro ufficio legale – continua Garofolini – in questo momento sta mettendo in mora la Dentix e contemporaneamente sta chiedendo alla finanziaria, per chi ce l’ha, l’estinzione delle rate. Poi, però, bisogna valutare tutti i pazienti che hanno usufruito in parte del servizio per capire quanto di ciò che è stato versato si è tradotto in un reale intervento odontoiatrico. Ci auguriamo che davvero l’azienda si mostri collaborativa, come annunciato, perché davvero ci troviamo di fronte a contesti economicamente drammatici».