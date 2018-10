Eroina gialla, arrestato un altro pusher della banda: si nascondeva a Udine

La polizia era sulle sue tracce da tempo. Dal 10 luglio almeno, il giorno della maxi retata in via Monte San Michele. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile sono riusciti a rintracciare Eric Irabor, 28enne nigeriano, uno dei componenti della banda dell'eroina gialla che ha provocato undici morti (altri decessi sono ancora in fase di accertamento).

Gli agenti lo hanno rintracciato a casa sua

Il giovane è stato intercettato a Tavagnacco, in provincia di Udine, nella sua abitazione. E' il 36esimo uomo a finire in manette dopo il blitz della scorsa estate, ma all'appello ne mancano ancora cinque. Tra questi c'è il capo della banda, «Ken», che si pensa si nasconda all'estero. Irabor, accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato nel carcere di Udine.