Aggressione in centro: giovane preso a pugni, un altro ferito con una lama alla schiena

Un'aggressione apparentemente senza alcuna motivazione di fondo. È quella di cui sono stati protagonisti, loro malgrado, alcuni giovani cinesi nella serata di sabato, attorno alle 22. Il gruppetto si trovava in piazza XXVII Ottobre a Mestre, quando sarebbe stato avvicinato da altri ragazzi, che li avrebbero subito presi di mira, aggredendoli.

Pugni alla testa e ferita alla schiena

A lanciare l'allarme alla polizia, una delle ragazze cinesi. Stando alla sua testimonianza, gli aggressori avrebbero cominciato a sferrare pugni alla testa ad uno dei giovani asiatici, un altro avrebbe riportato, invece, un piccolo taglio alla schiena. Probabile che durante la colluttazione il giovane sia stato ferito con la lama di un coltello.

L'intervento della polizia

Sul posto l'intervento delle volanti della polizia, ma degli aggressori non c'era già più traccia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di zona presenti nella piazza, nella speranza di individuare ed identificare il gruppetto di aggressori. I giovani cinesi, tutti residenti in Veneto, sono stati invece condotti al pronto soccorso per le medicazioni del caso.