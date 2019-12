Paura in piazza Barche: due giovani accoltellati dal titolare di un negozio

La lite è scoppiata all'interno del negozio, ma è proseguita in strada, davanti alla folla. Chi passava di là ha notato un uomo steso a terra e alcuni giovanissimi intorno a lui. Subito dopo, due dei ragazzini appoggiati alla colonna della Sortita, a poche decine di metri, in un lago di sangue. I due, un 17enne e un 19enne entrambi di nazionalità romena, sono finiti all'ospedale con diverse ferite alle gambe, ma non sono in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio in centro a Mestre, in piazza Barche. Le vittime sono i due ragazzi, che saranno sentiti dalla polizia una volta dimessi dall'ospedale entro poche ore, mentre il presunto aggressore è il titolare di un negozio di nazionalità cinese, che gli agenti hanno portato subito in questura e che sta raccontando quanto accaduto.