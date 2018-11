Abbattuto il muro che divideva M9 e Corte Legrenzi

Mancano ormai pochi giorni per l’inaugurazione dell’M9, il nuovo polo culturale del centro di Mestre che a partire dal primo dicembre verrà ufficialmente consegnato alla città. Nell'attesa del gran giorno, lunedì mattina è stato compiuto un altro passo importante: sono iniziati i lavori per il collegamento pedonale tra la Corte dell’Albero di M9 e Corte Legrenzi. L’intervento rientra nella strategia di attraversabilità e integrazione del distretto culturale nel tessuto urbano. All’abbattimento del muro hanno preso parte il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin oltre all’amministratore delegato di Polymnia Valerio Zingarelli e all’architetto Francesco Magnani, che ha curato il progetto.

«Spazio nuovo ed accessibile»

«I lavori di demolizione - è stato sottolineato - sono stati anticipati di undici giorni per far conoscere alla città che ci sarà uno spazio nuovo: accessibile, aperto, senza barriere che verrà evidenziato con totem e segnaletica fino a quando non diventerà un passaggio naturale. Nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana così ambizioso anche questi piccoli tasselli, che scombinano e creano connessioni inaspettate, danno vita a relazioni nel sistema urbano e producono un arricchimento ulteriore della possibilità di fruizione di uno dei luoghi».