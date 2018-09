Quarantenne trovato morto, sospetta overdose

Era a terra, non si muoveva. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una morte che non si esclude che possa essere legata alla droga. Servirà un’autopsia per stabilire le cause del decesso di un quarantenne trevigiano che lunedì pomeriggio è stato trovato senza vita a Mestre.

Il corpo dell’uomo, che aveva dei problemi legati alla tossicodipendenza, è stato individuato in via Olimpia, nei pressi del parco di Villa Querini. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della squadra volanti della questura di Venezia che nel suo zaino hanno trovato una siringa che, però, non era ancora stata utilizzata. Saranno gli accertamenti successivi, disposti dalla procura, a stabilire se l’uomo è rimasto vittima di un’ultima dose.