Tre contro uno fuori dal locale: giovane inglese menato e colpito in testa con una bottiglia

Una serata trascorsa in un locale di piazza Ferretto e quei tre ragazzi con i quali ha fatto amicizia. Sembrava una serata tranquilla per un un 27enne inglese originario della Scozia quella di qualche giorno fa, ma è finita con un'aggressione bella e buona, il tutto per derubarlo dei suoi averi. Come riporta il Gazzettino, verso l'una di notte all'uscita del pub, uno dei tre ragazzi ha preso per il collo il "nuovo amico", incitando gli altri due a darsi da fare per rubargli tutti i soldi.

Aggressione in piena regola

Ma l'inglese non le ha certo mandate a dire, e ha reagito all'aggressione. A quel punto ne è scattata una vera e propria rissa, degenerata in breve tempo. Difficile tenere testa da solo a tre aggressori, che hanno cominciato a far volare calci e pugni all'indirizzo del malcapitato. Il 27enne, prima di alzare bandiera bianca, è stato colpito anche da una bottigliata in testa. Quando ha deciso di arrendersi, ha consegnato agli aggressori tutto quanto aveva nel portafoglio, circa 400 euro (denaro che con ogni probabilità era già stato adocchiato dai tre ragazzi all'interno del locale).

Soccorsi sul posto

A lanciare l'allarme al Suem sono stati dei passanti che lo hanno visto a terra, in stato di choc. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzo, nonostante si sia dimostrato restio a ricevere la benché minima medicazione. Sul posto si sono portati anche gli agenti delle Volanti, ai quali il malcapitato ha raccontato quanto gli era accaduto poco prima. Non è chiaro se gli aggressori fossero o meno di nazionalità italiana. Al vaglio degli inquirenti sono le telecamere di videosorveglianza, nella speranza di poter ottenere indizi utili ad incastrare i malviventi.