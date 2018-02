Combattere l'invecchiamento? "Cure, ma anche benessere": a Mestre un centro ad hoc

Tutti i servizi di medicina specialistica, e molto altro: anche il territorio di Mestre usufruisce dei servizi del circuito della Salute Più, grazie al poliambulatorio convenzionato con il servizio sanitario nazionale situato in via Poerio. Dal 24 febbraio, dopo un importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento dei servizi, il centro Antalgik Mestre diventa un luogo dedicato alla salute, al benessere e alla longevità in ogni sua forma con prestazioni all’avanguardia. Il centro propone riabilitazione, manipolazioni vertebrali, iniezioni articolari di sostanze terapeutiche, terapie fisiche strumentali, agopuntura e altro ancora