Il Centro civico di via Poerio diventa un polo dedicato al cibo: gara per l'affidamento

Un "esercizio commerciale di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande", ma con una funzione ben precisa: perché l'elemento centrale dovrà essere "la promozione della cultura del cibo, dell’alimentazione e dello stile di vita". Così l'amministrazione comunale di Venezia vede il futuro dell'ex Centro civico di via Poerio a Mestre, destinato a diventare un altro punto di eccellenza nella rigenerazione urbana della città. La delibera di valorizzazione dell'immobile ha avuto il via libera della giunta il 29 dicembre: seguiranno variante urbanistica, discussione in commissione e poi in Consiglio.

Gara per l'affidamento dell'immobile

Il Comune prevede delle modifiche all'edificio, in particolare la realizzazione di due nuovi solai in corrispondenza del cavedio centrale presente al primo e al secondo piano. Interventi stimati in oltre 1,1 milioni di euro che dovranno essere sostenuti da un soggetto privato, selezionato attraverso gara pubblica, "in grado di garantire adeguati standard qualitativi e che abbia una comprovata esperienza nel campo della ristorazione". Inoltre dovrà versare un canone di locazione annuo a base d'asta 149.868 euro al lordo del costo delle opere realizzate. La delibera dispone che i soggetti che presenteranno le proposte dovranno tener conto di tre aspetti principali: sviluppo imprenditoriale, sviluppo gestionale e sviluppo architettonico.

"Benefici per tutta l'area"

Il riutilizzo dell’immobile posizionato all’imbocco di piazza Ferretto - si legge nel provvedimento - mira a rivitalizzare il tessuto economico-sociale di Mestre, costituendo anche un possibile volano a favore delle limitrofe attività economiche e culturali. La delibera propone di estendere le funzioni a ristorazione all’intero fabbricato, con altre attività complementari e collegate, e sottolinea anche gli "evidenti benefici nell’ambito della sicurezza dei luoghi, che verrà garantita grazie al continuo presidio della zona". Il provvedimento segue un concorso di idee pubblicato nel 2016.

Come devono essere i progetti

Per quanto riguarda il progetto imprenditoriale "questo dovrà avere come elemento centrale la cultura del cibo, dell’alimentazione e dello stile di vita e dovrà coinvolgere le aziende del territorio regionale per la fornitura delle materie prime e prevedere lo sviluppo di attività complementari e collegate aventi ad oggetto percorsi formativi da istituire nell’ambito della 'alternanza scuola-lavoro' con il coinvolgimento degli istituti scolastici, oltre che corsi formativi di cucina, sia per amatori che per professionisti, ed eventi che abbiano ad oggetto la cultura e l’educazione alimentare, anche con riferimento al territorio e alla sua storia".

Per quanto riguarda il progetto gestionale "dovrà illustrare, con maggiore dettaglio, le scelte imprenditoriali effettuate con particolare attenzione alla comprovata esperienza nel campo della ristorazione, all’utilizzo di prodotti locali nel rispetto del ritmo delle stagioni e della sostenibilità ambientale, al rispetto delle tradizioni culinarie venete. Dovranno inoltre essere illustrate le tipologie, le modalità di attuazione ed i partner selezionati riferiti alle attività complementari e collegate da avviare, i livelli occupazionali previsti, gli orari di apertura e chiusura del locale, gli strumenti di presidio dell’ambito, la quantificazione dell’investimento complessivo previsto, oltre che ogni altra iniziativa di interesse pubblico riferibile all’immobile e all’attività svolta".

Infine, per quanto riguarda il progetto architettonico, "dovrà prevedere la valorizzazione del bene immobile di proprietà del Comune di Venezia, attraverso il suo recupero, con la possibilità di ricavare ulteriori spazi".