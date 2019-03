Localizza il telefono rubato il giorno prima: la polizia ferma il ladro

Il giorno prima, alla figlia era stato rubato il cellulare a scuola, all'istituto scolastico Berna di via Bissuola. Ventiquattr'ore dopo il papà, attraverso l'applicazione per la localizzazione, ha scoperto che il telefono si trovava nei pressi del parco Piraghetto e ha chiamato la polizia che, poco dopo, ha fermato il ladro. L'episodio, che si è concluso con la riconsegna dello smartphone, è avvenuto venerdì.

Gli agenti, allertati dall'uomo, arrivati nel punto segnato dall'applicazione hanno notato un cittadino straniero che alla loro vista ha tentato la fuga. L’uomo, un ventiseienne nigeriano, è stato trovato in possesso dello smartphone ed essendo sprovvisto di documenti di riconoscimento è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso. Risultava avere precedenti di polizia per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che non ha saputo giustificare il possesso del cellulare rubato, è stato denunciato per ricettazione.