Casa del sesso in centro a Mestre: arrestata una donna

Per prenotare era sufficiente telefonare al numero indicato negli annunci su internet e sui social. Si concordava il tipo di prestazione e il prezzo: da 50 a 500 euro per richieste particolari. Aveva un giro di 25 clienti al giorno una casa d'appuntamenti che è stata scoperta dai carabinieri in zona via Piave. La donna che la gestiva, X.Y., 35enne cinese, è stata arrestata mentre un connazionale 42enne è stato denunciato.

Le indagini cominciate dai social

Le indagini dei militari della compagnia di Mestre sono cominciate a novembre. Analizzando i tabulati relativi all'utenza telefonica indicata negli annunci pubblicitari, gli investigatori hanno individuato l'appartamento. Dalle indagini è emerso che all'interno dell'abitazione alcuni giovani ragazze cinesi venivano costrette ad avere rapporti sessuali a pagamento con i clienti.

Ragazze sfruttate

L’intensa attività era gestita dalla donna arrestata. All’interno della casa di appuntamento le giovani prostitute cinesi venivano costrette quotidianamente ad una vita di sfruttamento e rapporti sessuali con tantissimi clienti, dai ragazzini agli anziani. Gli inquirenti sospettano che quello scoperto fosse un vero e proprio market del sesso a basso costo ed immediato, che prosperava con lo sfruttamento di giovani donne costrette alla prostituzione dai loro stessi connazionali, in cambio di una sistemazione dignitosa e del minimo indispensabile per la sopravvivenza, ma che garantiva una fiorente attività con introiti da capogiro. Solo nel corso dell’ultimo intervento, avvenuto lunedì, sono stati sequestrati più di 8mila euro, possibile incasso del fine settimana.