Carpenedo: vuole innaffiare la fioriera pubblica davanti a casa, ci trova la droga

Innaffia la fioriera pubblica e ci trova la droga. Certo un 56enne di Carpenedo non pensava sarebbero finite in questo modo le operazioni di giardinaggio domenica sera. L'uomo verso le 20 ha chiamato la polizia spiegando di essersi imbattuto in un pacchetto sospetto tra foglie e rami.

Sacchetto con la droga

Si trattava di un sacchetto di cellophane nascosto nella fioriera che aveva davanti a casa: all'interno sono saltati fuori 54 grammi di marijuana, ora sequestrati. Evidentemente qualche spacciatore aveva scelto quel posto per nascondere la "roba", non aveva messo in conto però la coscienza civica di un residente con il pollice verde.