Inerti e scarti verdi abbandonati: "Pensano di passare inosservati, ma poi le multe scattano"

Ancora segnalazioni di carriole di rifiuti con alcuni frammenti di calcinacci abbandonati a Campalto. È accaduto nella mattinata di domenica, quando, notato l’abbandono abusivo del materiale, un cittadino ha pensato di farlo notare ai Rangers D’Italia lamentando l’inciviltà di alcune persone che dell’ambiente sicuramente non si preoccupano.

Foto e verbale

Arrivati sul posto, gli agenti hanno provveduto a fare delle foto e raccogliere a verbale quanto oggetto di accertamento. "Siamo sicuri - scrivono i Rangers - che tale fenomeno di abbandono esia stato possibile grazie alla mancanza di una parte di staccionata che, rotta da parecchio tempo, lascia libero ingresso alla zona oggetto di controllo. Di continuo, nelle pertinenze dei cassonetti, insiste la presenza di un vaso di pittura e altri rifiuti sparsi al suolo".

Sanzioni per deiezioni canine

I Rangers D’Italia, malgrado attendano ancora il rinnovo di una convenzione che dura ormai da diversi anni, continuando a controllare parte delle aree verdi oggetto di varie segnalazioni che giungono dai cittadini, ricordano come siano sanzionabili i trasgressori delle leggi e regolamenti che abbandonano le più svariate tipologie di rifiuti. "Ricordiamo anche - tiene a precisare Davide Formentello, della sede operativa di Venezia - che nelle aree verdi pubbliche come i parchi cittadini è vietato lasciare liberi i cani dal guinzaglio e allo stesso tempo vi è l’obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli amici a quattro zampe. Anche per queste trasgressioni, non mancano segnalazioni".